Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 9’uncusunu düzenlediği Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali’yle tarihi kent merkezinin sokakları, meydanları kültür ve sanatla buluştu.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 18 ülkeden 23 şehrin katılımıyla 9’uncusunu düzenlendiği Kaleiçi Old Town Festivali, devam ediyor. Pazar günü sona erecek festivalde konserler, dinletiler, dans gösterileri, resim ve heykel sergileri, söyleşiler ve sanat atölyeleri gibi çeşitli renkli etkinlikler yer aldı.

Kaleiçi’nin dar sokaklarını, meydanlarını kültür ve sanatla buluşturan festivalde Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde (AKMED) düzenlenen Emre Karakaş’ın boncuklarla tuallere işlediği bu eserlerden oluşan ‘Sabır Sanatı’ isimli sergisi dikkat çeken çalışmalar arasında yer aldı. İran ve Komşu Ülkeler Dostluk Derneği tarafından Hesapçı Sokak’ta düzenlenen çocuklarla resim atölyesi festivalin büyük ilgi gören etkinlikleri arasında yer alırken Rabia Tokat’ın seramik eserleri de gün boyu ziyaretçi akınına uğradı.

Ayrıca ebru atölyesi, büyük ilgi gördü. Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) tarafından düzenlenen atölyede, katılımcılara toprak boyalar, at kılı ve gül dalı fırçalarıyla ebru yapma teknikleri anlatıldı. Katılımcılar, geleneksel Türk ebrusu yapma deneyimi yaşayarak yaptıkları ebruları festival hatırası olarak aldılar.

Festivalin bir başka ilgi çekici etkinliği de tarihi Hadrian Kapısı’nda sergilenen su kabakları oldu. Sanatçıların su kabaklarını süsleme, delme, inceltme, kesme ve yakma gibi işlemlerle sanata dönüştürdüğü çalışmalar sergilendi.