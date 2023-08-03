İzmir’in Seferihisar ilçesinde, belediye tarafından düzenlenen Kaleiçi Yaz Sohbetlerinin üçüncüsü gerçekleşti.

Sığacık Kaleiçi Yaz sohbetlerinin bu haftaki konukları, sinema oyuncusu Hakan Bilgin ve müzisyen Bora Duran oldu. Sunuculuğunu Önder Açıkbaş ve Zeynep Buse Kale’nin yaptığı program, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Bora Duran’ın seslendirdiği şarkılar ile keyifli bir akşam yaşayan izleyiciler, program konukları arasında geçen sohbetleri de dikkatle dinledi.

Sahneye davet edilen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de, kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle cevap verdi. Yetişkin, “Samimi sohbetleri ve şarkılarıyla Seferihisar’ımızın yaz akşamlarına renk katan tüm konuklarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi ve konuklara yöreye ait doğal zeytinyağlarından hediye etti.