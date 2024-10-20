Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği 9. Kaleiçi Old Town Festivali’nde göç sorunu, sanatın gücüyle derin ve çarpıcı bir şekilde ele alındı. Köklerinden kopup belirsizliğe savrulan insanların hikayeleri, festivalin tarihi atmosferinde, sanatçılar tarafından hayat buldu.

Festivale damgasını vuran sanatsal performanslardan biri, Roma İmparatoru Hadrianus’un 130 yılında Antalya’yı ziyaretinde anıtsal Hadrian Kapısı’nda gerçekleşen Cem Güney Çevikbaş’ın “Gidenler mi, kalanlar mı?” adlı enstalasyon çalışması oldu. Çevikbaş, metal insan figürleri ve bir bavul ile göçün iki yüzünü, gidenlerin ve geride kalanların yaşadığı derin acıyı anlatmaya çalıştığını söyledi.

Sanatçılardan canlı performans

Bir diğer çarpıcı performans ise Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu’nun “Göç döngüsü” çalışmasıydı. Cebrailoğlu, Hadrian Kapısı’nda rengarenk boyalarla göçün hem kişisel hem de toplumsal hafızadaki izlerini simgeleyen dinamik bir tablo yaptı. Soyut ve lirik bir dille kendi duygularını bir müzik eşliğinde tuale taşıyan Cebrailoğlu, kendisinin de bir otuz yıl önce Azerbaycan topraklarından geldiğini, göçün kendi yaşamında da derin izler bıraktığını vurgulayarak, bu performansla tarihin ve kişisel travmaların kesiştiği noktada göçün ortaya çıkardığı döngüyü izleyicilere sundu.