Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği 8. Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali’nin geleneksel korteji, tarihi kentin surları boyunca uzanan Atatürk Caddesi’nden Kaleiçi’nin sokaklarına devam etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın milattan önce 4’üncü yüzyıldan bugüne, üzerinde hayat bulan medeniyetlerden izler taşıyan Kaleiçi’nin hikayesini dünyaya paylaşmak için başlattığı Kaleiçi Old Town Festivali, tarihi kentin sokaklarında, meydanlarında devam ediyor. Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı kutlamalarına da ev sahipliği yapan festivalin geleneksel kortej geçişiyle Antalya’nın tarihi kent merkezi unutulmaz bir gece yaşadı.

Festival için dünyanın farklı ülkelerinden gelen 40 şehrin heyetleri, Antalyalılar, Kaleiçi’nin giriş noktalarından Karaailoğlu Parkı’nda bir araya geldi. Cumhuriyetin 100’üncü yılı için kortejin geçtiği sokaklar kırmızı beyazlı bayraklarla süslenirken bando eşliğinde başlayan kortej geçişi yoğun ilgiyle karşılandı. Dans şovları, jonglörler ve diğer gösteri gruplarının performansları büyük alkış aldı.

Korteje, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal eşi Ümran Uysal’la katıldı. Başkan Uysal, “Kaleiçi’ni bir kültürel varlık olarak bütün dünyayla paylaşıyoruz. 12 ay turizm iş, aş üretiyoruz. Hem de cumhuriyetimizin muhteşem değerlerini bütün dünyayla paylaşıyoruz. Onları anlatıyor ve hissettiriyoruz. Harika bir gün” diye konuştu.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılını da kutlayan Uysal şunları söyledi: “Bizim cumhuriyetimiz, cumhuriyet devrimimiz, modern Türkiye Cumhuriyeti bulunduğu coğrafyaya insan hakları ilime dayalı bir devlet, kadın-erkek, hak eşitliği ve her alanda dünyayla barışıklık getirmiş bir cumhuriyettir. Bizim cumhuriyetimizin başka örneği yoktur. Bizim Cumhuriyetimiz bir kültür mirasıdır. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlu olsun nice yüzyıllar kutlansın.”

Kortejin ardından festivalin ikinci günü tarihi Hadrian Kapası’nda düzenlenen dans gösterileri ve Yaşlı Amca konseriyle devam etti.