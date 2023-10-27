Mersin’in Bozyazı ilçesinde cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde ilçe merkezindeki kalede bulunan Türk bayrağı yenilenerek göndere çekildi.

Kaledibi Mahallesi sınırları içerisindeki Fidik tepesi üzerinde bulunan Softa Kalesinde cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde ’Softa kalesi bayrak değişimi’ etkinliği gerçekleştirildi. Softa Kalesinde dikili bulunan bayrak direğinde asılı olan ve ilçenin her noktasından görülen Türk bayrağı yenilenerek göndere çekilirken, katılımcılar tarafından İstiklal Marşı okundu.

Etkinliğe Bozyazı İlçe Emniyet Müdürü Ömer Ceylan, Bozyazı Kaymakamlığı Strateji Geliştirme Birim Sorumlusu Murat Baturay, Kaledibi Mahalle Muhtarı Şeref Çubuk, Bozyazı Belediyesi personeli, Kızılay gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.