Ankara Keçiören Belediyesi TEKNOMER Ankara Kalecik’ten gelen 70 öğrenciyi misafir ederek onlara teknolojiyle dolu bir gün yaşattı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan’ın da katıldığı gezide öğrencilere TEKNOMER’de gerçekleştirilen faaliyetler ve eğitimler hakkında bilgiler verildi.

Ankara Keçiören Belediyesi TEKNOMER Ankara Kalecik’ten gelen 70 öğrenciyi misafir ederek onlara teknolojiyle dolu bir gün yaşattı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan’ın da katıldığı gezide öğrencilere TEKNOMER’de gerçekleştirilen faaliyetler ve eğitimler hakkında bilgiler verildi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Kalecik’ten gelen çocukları Keçiören’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Cumhuriyetimizin ilk kalesi Estergon Kalesi Keçiören’dedir. Gençlerimiz için Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Parkı, teleferik, aqua parklar, buz pateni pisti gibi onlarca tesis yaptık. Aynı zamanda voleybol sahası, tenis kortu, basketbol sahası ve halı sahalarımız ücretsiz hizmet veriyor. Keçiörenli çocuklar şanslı, Keçiören’de genç olmak güzel. Sizler de genç bir belediye başkanına sahipsiniz. Kalecik’in çehresini değiştiren önemli hizmetlere imza attı. Bu bakımdan çok şanslısınız” dedi.

Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan da Keçiören Belediyesinin TEKNOMER gibi bir tesisi hizmete sokarak gençlere ulaşma konusunda başarıya ulaştığını belirterek, “Turgut Başkanımız Ankara’mızın en başarılı belediye başkanlarından biridir. Deneyimleriyle birçok eser ve hizmete imza atmıştır. Bugün de gençlerimiz için yapılan önemli bir yatırımı gezme şansı bulduk. Kendisine bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

TEKNOMER’i görme şansı bulan gençler ise özellikle sanal gözlük keyfini doyasıya yaşadılar. Öğrenciler daha sonra ilçedeki Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Parkı ve Estergon Kalesi’ni gezdiler.