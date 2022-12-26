Törende Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı İsmail Durmuş, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdulmecit Bekmezci, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevhit Ayengin, İl Müftüsü Hasan Başoğlu, din görevlileri ve vatandaşlar yer aldı.

Törende konuşan Başkan Hükmü Pekmezci kurs binasının yapımına katkıda bulunanlara teşekkür ederek Bayburt için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ile birlikte Bayburt İl Müftülüğü tarafından hayırsever vatandaşların katkılarıyla yaptırılan Kaleardı Yatılı Kur’an Kursu Yeni Binasının açılış törenine katıldı.

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