ESKİŞEHİR (İHA) – Yoğun araç trafiğinden sıyrılmak için kaldırımları yayalardan daha fazla kullanan, hız yapıp korna çalarak yol vermeyen vatandaşlara tepki de gösteren motosiklet sürücüleri insanları adeta canından bezdirdi.

ESKİŞEHİR (İHA) – Yoğun araç trafiğinden sıyrılmak için kaldırımları yayalardan daha fazla kullanan, hız yapıp korna çalarak yol vermeyen vatandaşlara tepki de gösteren motosiklet sürücüleri insanları adeta canından bezdirdi.

Eskişehir’de yürüyerek ulaşım sağlamaya çalışan vatandaşlar kaldırımlarda da rahat edemiyor. Özellikle şehrin işlek bölgelerinden geçen motosikletler trafikten sıyrılmak için yaya kaldırımlarını kullanmayı tercih ediyor. Trafik kurallarına aykırı olmasına rağmen sıkça kaldırımlara çıkan motosikletler, vatandaşları adeta canından bezdirdi. Sadece yayaların kullanması için yapılan kaldırımlardan geçen duyarsız sürücülerin hız yaptığı, korna çaldıkları ve yol vermeyen vatandaşlara tepki verdikleri de dikkatlerden kaçmadı.