DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Beyköy Beldesinde kaldırımı kapatıp vatandaşın rahat yürümesini engelleyen ağaçların dalları budandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Beyköy Beldesinde kaldırımı kapatıp vatandaşın rahat yürümesini engelleyen ağaçların dalları budandı.

Taksi dehşet saçtı: İki otomobilin köprüden uçtuğu kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı Taksi dehşet saçtı: İki otomobilin köprüden uçtuğu kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı

Beyköy beldesi genelinde çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, kaldırım temizliği, ağaç ve dal budama çalışmalarını sürdürüyor. Kaldırımlarda yürüyüşü engelleyen, trafik işaret ve levhalarının görünüşünü kapatan dallar temizlenerek, şehir daha yaşanabilir ve emniyetli bir yer haline getiriliyor.