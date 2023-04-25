Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet, alkollü kamyonet kullanan sürücüye çarptı. Motosiklet sürücüsünün minibüsten kurtulup kamyonetle çarpıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat Kaymakamlığı Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Orhan Usanmaz’ın kullandığı 07 AYJ 055 plakalı motosiklet, köprü istikametine seyir halindeki şehir içi minibüsünün önünden geçtikten sonra, Bayazit K.’nin kullandığı 35 LBG 28 plakalı kapalı kasa kamyonete çarptı. Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü ve yolcu genç kız önemli bir şeyleri olmadığını belirterek hastaneye gitmedi. Kazaya karışan kapalı kasa kamyonet sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.

Kamyonet sürücüsü Bayazit K.’ye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 6 ay geçici olarak el konuldu. Sürücü belgesi olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 8 bin 190 TL, sürücü belgesi olmayan kişiye motosikletini kullandıran motosiklet sahibine de 8 bin 190 TL para cezası uygulandı.

Kaza kamerada

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımdan gelen motosikletlinin, karşıya geçerken minibüsten kurtulduğu ama en soldan gelen kamyonetten kurtulamayarak çarpıştığı anlar yer aldı.