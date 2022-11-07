Düzce’de kaldırımdan kontrolsüz inip yola çıkan sürat motosikleti, başka bir motosikletle kafa kafaya çarpıştı. 1’i ağır 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce’de kaldırımdan kontrolsüz inip yola çıkan sürat motosikleti, başka bir motosikletle kafa kafaya çarpıştı. 1’i ağır 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 21.10’da Konuralp Orhangazi Mahallesi Hilmi Sönmez Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaldırımdan caddeye kontrolsüz çıkış yapan Yunus E.E. idaresindeki 34 EA 3231 plakalı sürat motosikleti, cadde üzerinde seyir halinde olan motokurye Onur T. idaresindeki 81 AJ 503 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki motosiklet sürücüsü de yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipler, ağır yaralanan Onur T.’ye olay yerinde müdahale etti. Yaralı sürücüler sağlık ekiplerince Düzce’deki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza sebebi ile kontrollü verilen trafik ise, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.