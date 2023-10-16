Eskişehir’de bir sokaktaki kaldırımda olmayan trafik dubalarının yerine taşlarla duba yapma çabası ilginç yorumlara neden oldu.

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesine bağlı Duru ve Cami sokaktaki kaldırımda bulunan taşlar görenlerin dikkatini çekiyor. Kaldırımdaki trafik dubalarının birkaç tanesinin olmadığı görülürken, eksik yerler ilginç bir yöntemle dolduruldu. Üst üste koyulan taşlarla duba yapma çabası çevredeki bazı vatandaşların da hayretle karşılamasına neden oldu. Taş dubaları görenlerden bazıları “Dubalar olmadığı için değişik bir yöntem seçmişler, dikkat çekici bir şey. Ama biraz da garip duruyor” yorumlarını yaptılar.