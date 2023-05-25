Eskişehir’deki bir ara sokağın kaldırımında bulunan banklar kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı.

Odunpazarı İlçesi, Arifiye Mahallesi, İnhisar Sokak üzerinde bulunan ve bilinmeyen şahıslar tarafından tahrip edilen banklar dikkatleri çekti. Bankların kırılması çevre esnafının tepkisine neden olurken, bölgede sıkça bu tarz olaylar yaşandığı öğrenildi. Dershaneler sebebiyle mahallede çok fazla öğrenci olduğu belirtilirken, bazı zamanlar gençlerin de bu tarz eylemler yaptığı belirtildi. Mahalle sakinleri, kamu mallarına zarar verilmesi sebebiyle rahatsız olduğunu söyledi.