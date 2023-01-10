Olay, Ertuğrul Mahallesi’ndeki Kazım Dirik Caddesi’nde meydana geldi. Kaldırımda bulunan ağacın dalı, rüzgar nedeniyle kırılarak kaldırımda yürüyen H.G.’nin (48) üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra kontrol amacıyla Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Belediye ekipleri, kaldırımdaki dal parçalarını temizlerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir’in Torbalı ilçesinde rüzgar nedeniyle kırılan ağacın dalı, kaldırımda yürüyen bir kadının başına düştü.

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