Nevşehir’de farklı tarihlerde meydana gelen iki trafik kazasında üç kişi yaralandı. Kazalar KGS kameralarınca kaydedildi.

Nevşehir’de farklı tarihlerde meydana gelen iki trafik kazasında üç kişi yaralandı. Kazalar KGS kameralarınca kaydedildi.

Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen iki kadına kontrolden çıkan araç çarptı. Kazada; bir anda savularak üzerlerine gelen aracı gören iki kadının kaçacak zamanları kalmadı. Üzerlerine gelen aracı gören iki kadın, neye uğradıklarını şaşırdı. Meydana gelen kazada iki kadın da yaralandı.

Kentte meydana gelen bir başka kazada ise kontrolsüz şerit değiştiren bisiklete otomobil çarpı. Kaza 2000 evler Mahallesi Üniversite Kavşağında meydana geldi. Bisiklet sürücüsü kontrolsüz bir şekilde yolun karşısına geçmek istediği anda arkasından gelen aracı sollayan bir başka araç çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı.

Farklı tarihlerde meydana gelen her iki kazada kentin çeşitli noktalarında bulunan Kent Güvenlik Sistemi (KGS) kameralarına yansıdı.