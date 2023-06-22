Eskişehir’de bir parkın önünde yer alan kaldırıma sık aralıklarla art arda dikilen ’Park edilmez’ işaretli levhaları koyulması yayaların geçişini zorlaştırıyor.

Kentin en işlek caddelerinden olan 2 Eylül’ün Yediler Parkı diye bilinen mevkiinde bulunan kaldırım, adeta park edilmez işaretli levhalar tarafından işgal edildi. Hamamyolu Caddesi’nin bitiş noktasındaki kaldırımda başlayan levhaların yaklaşık 2 metre aralıklarla koyulduğu görüldü. Yediler Parkı’nın önüne kadar devam eden demir levhaların sayısı 10’u bulurken, vatandaşlar yoğun olarak kullandıkları kaldırımdaki levha sayısının fazla olduğunu ve yürümeyi zorlaştırdığından yakındı. Kaldırımı kullanan yayalar yürüme alanlarının kısıtlanması yüzünden levhaların yeniden düzenlemesi gerektiğini belirtti.

“Yan yana yürümek zor oluyor”

Park edilmez işaretli levhaların çok olmasının yayalar için sıkıntı oluşturabileceğini dile getiren Nurullah Atakan Baş ismindeki vatandaş, “Kaldırım dar olduğu için levhaların da yer kaplamasıyla yürümek zorlaşıyor. Yan yana yürümek zor oluyor. O kadar çok levhaya gerek yok. Küçük çocuklar levhaları fark etmeden Allah korusun onlara çarpabilirler. Kendilerini yaralayabilirler” dedi. Bazı vatandaşlar da levhalar yüzünden çoğu zaman yan yana yürümenin zorlaştığını yineleyerek levhaların azaltılabileceğini ifade etti.