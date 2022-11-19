Eskişehir’de kaldırıma yığılan hafriyat torbaları kaldırımın bir bölümünü kaplarken, vatandaşların geçişini engelliyor.

Eskişehir’de kaldırıma yığılan hafriyat torbaları kaldırımın bir bölümünü kaplarken, vatandaşların geçişini engelliyor.

Tepebaşı İlçesi Hayriye Mahallesi Sakarya 1 Caddesi üzerinde tadilat yapılan bir binanın önüne yığılan hafriyat torbaları dikkat çekti. Duyarsız vatandaşlar tarafından kaldırıma bırakılan torbalar, vatandaşların kaldırımda yürümesine engel oldu. Bazı vatandaşların kaldırımı kapatan torbalar nedeniyle, araçların geçtiği yoldan yürümeyi tercih ettiği görüldü. Vatandaşlar, şehir merkezinde hem kötü görüntüye neden olan hem de yürümeyi zorlaştıran hafriyat atıklarına bir çözüm bulunmasını istiyor.