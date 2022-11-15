Düzce Belediyesi ekipleri kaldırımlara park edilen araçlara karşı emniyet güçleri ile koordineli bir şekilde denetim düzenledi.

Düzce Belediyesi ekipleri kaldırımlara park edilen araçlara karşı emniyet güçleri ile koordineli bir şekilde denetim düzenledi.

Düzce Belediyesi ekipleri kent merkezinde araç ve yaya trafiğini sekteye uğratan durumlara müdahale etmeye devam ediyor. Kaldırıma park eden araçlara karşı emniyet güçleri ile birlikte denetim yapan ekipler kurallara aykırı şekilde park edilen araçlara işlem yaptı. Denetimlerde kaldırıma park edilen ve yaya trafiğini engelleyen 18 aracın sürücüsüne toplamda 3 bin 528 TL para cezası uyguladı.