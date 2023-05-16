Eskişehir’deki bir ara sokakta kaldırıma araç park edebilmek için demir dubanın kırılması görenlerin tepkisini topladı.

Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi Çandarlı Sokak’ta demir duba olmasına rağmen kaldırıma park edilen araç dikkatleri çekti. Tekerleğin tam yanında duran demir dubanın bir aracın kaldırıma yanaştırıldığı esnada kırıldığı tahmin edilirken, kaldırımdaki otomobilin tampon kısmının hasarlı olması gözlere çarptı. Dubanın bu araç tarafından kırılıp kırılmadığı ise öğrenilemedi. Bir sürücünün aracını kaldırıma park edebilmek için demir dubayı kasıtlı olarak kırdığı düşünülürken, çevre esnafı bölgede sıkça bu tarz durumların yaşandığını aktardı.