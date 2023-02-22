Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde trafik ekipleri tarafından dükkanın önüne araç parkı için duba koyan tüm esnafa ceza yazıldı.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde trafik ekipleri tarafından dükkanın önüne araç parkı için duba koyan tüm esnafa ceza yazıldı.

Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen şehir merkezindeki yol ve kaldırımlarda görüntü kirliliğine neden olan, trafik ve yaya güvenliğini tehdit eden duba, reklam yelken tabelalarını toplandı.

Alaplı şehir merkezindeki tüm cadde ve sokaklarda görüntü kirliliği sağlayan, trafik güvenliği ve yaya güvenliğini tehdit eden duba, reklam tabelasını İlçe Emniyet trafik yetkileri tarafından kaldırıldı. Kaldırımlarda yürürken zorluk çeken vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler ve 2918 sayılı Trafik Kanunun talimatnamesi dayanarak tabelaların toplanması ile görüntü kirliliği engellenirken trafik ve yaya güvenliği aykırı harekette bulunan 10 esnaf ve iş yeri sahiplerine 19 bin 790 TL idari para cezası verildiği bildirildi.