Tokat’ta bir kamyonet yolda yürüyen yayaya çarptı.

Kaza, saat 14.20’de Erbaa ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Alişan Diktaş Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Caner Çetin’in kullandığı 60 AGK 382 plakalı transit, yolda yürüyen Ahmet Aydın’a çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Aydın olay yerinde yapılan ilk ilk müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde bulunan güvenlik kamerası, kazanın meydana geliş anını kaydederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.