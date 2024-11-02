Gaziantep’te direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak kaldırıma çıkan otomobilin çarptığı 2 kadından biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Çamlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Furkan K. (20) kontrolündeki 27 AEA 696 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Bu esnada kaldırımda bulunan 2 kadın otomobilin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı kadınlardan biri hastanede hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada yaralanan kadınları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Aynur Ç. (44), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.