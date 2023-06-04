Antalya’nın Manavgat ilçesinde kaldırıma çarptıktan sonra yol ortasına devrilen otomobilin sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Side 8211 Sokak’ta, Side Mahallesi istikametinden Sorgun Mahallesi istikametine seyir halindeki Soner K.’nin kullandığı 07 APF 340 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptıktan sonra yol ortasına devrildi. Kazada otomobil sürücüsü devrilen otomobilden şans eseri burnu bile kanamadan çıktı. Maddi hasarla atlatılan kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.