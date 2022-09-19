İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri ise kaza mahallinde incelemelerde bulundu. Motosiklet kullanılamaz hale gelirken, tek taraflı yaralamalı trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaza, gece saat 23.50 sıralarında ilçenin Fatih Mahallesi, Hasan Çelikkol Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, T.A. (35) idaresindeki 59 ADF 804 plakalı motosiklet, kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan sürücü T.A.’ya ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı. Yaralı sürücü ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü. Yaralı sürücü, burada lapılan müdahalenin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

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