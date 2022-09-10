Erzincan’da, cadde ve sokaklarda kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor.

Erzincan’da, cadde ve sokaklarda kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor.

Erzincan’da kaldırımsız ve asfaltsız sokak bırakmamak için tüm birimleri ile çalışmalarını sürdüren Erzincan Belediyesi, şehir genelinde ihtiyaç duyulan yerlerde kaldırım yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmaları ile kaldırımlar yenilenerek vatandaşların rahat ve güvenli yürüyebilmeleri sağlanıyor. Kendi tesislerinde kendi işçileriyle ürettiği taşları ihtiyaç dâhilinde şehir sokaklarında kullanan Erzincan Belediyesi, eskiyen ve kırılan kaldırımları bordür ve parke taşları ile kaplıyor.

Yenileme çalışmalarında daha önce Ergenekon Mahallesi ve İnönü Mahallesi’nde tüm kaldırımları yenileyen Erzincan Belediyesi, Aslanlı Mahallesi genelinde de başlattığı kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar dahilinde eski kaldırımlar sökülerek, yeni taşlar ile kaplanıyor.