Aydın’ın Efeler ilçesinde kaldırım taşlarını kendi kullanımı için söktüğü tespit edilen şüpheliyi, Efeler Belediyesi ekipleri affetmedi.

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki yoğun denetimlerini sürdürüyor. Yapılan çalışmalar şehrin huzurlu yapısına katkı sunarken, yasalara aykırı davrananlara da gerekli yaptırımların uygulanmasını sağlanıyor. Bu çerçevede ekipler, Efeler Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri çalışmalarda, kaldırım taşlarını sökerek kendine ait alanda kullanan bir kişiyi tespit etti. Söz konusu şahsa, yasal çerçevede gerekli yaptırımlar uygulandı. Zabıta ekiplerinin, kamu düzenini korumak ve halkın huzurunu sağlamak amacıyla, kamuyu zarara uğratacak her türlü davranışa karşı çalışmalarını kararlılıkla sürdürecekleri bildirildi.