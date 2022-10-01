Eskişehir’in Odunpazarı’nda İlçesi’nde bulunan ‘Sadaka Taşı’nın’ bakımsız görüntüsü, bölgeyi ziyaret eden turistlerden tarafından pek hoş karşılanmıyor.

Eskişehir’in Odunpazarı’nda İlçesi’nde bulunan ‘Sadaka Taşı’nın’ bakımsız görüntüsü, bölgeyi ziyaret eden turistlerden tarafından pek hoş karşılanmıyor.

Türk kültürel mirasın bir parçası olan Sadaka Taşı’nın bakımsız hali, bölgeyi ziyaret edenler için adeta kaldırım taşlarından farksız kıldı. Odunpazarı’nda yaşayan vatandaşlar tarafından normalleşen bu manzara, ilçeyi fotoğraflayan turistlerce pek hoş karşılanmıyor. Osmanlı kültür ve geleneğinde yardımlaşma amaçlı olarak kullanılan Sadaka Taşı hem bakımsızlığı hem de fark edilmeyip hor kullanılması ile Eskişehir’e yakışmayacak bir görüntüye sebebiyet veriyor. Bölge sakinlerinin ifadelerine göre bilgilendirme yazısına okuyup taşı inceleyenler, yetkililerden bu mirası neden bu halde sergilediklerini sorguluyorlar.