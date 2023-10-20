Adıyaman Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasında kaldırım ve yol çalışması devam ediyor.

6 Şubat’ta yaşanan depremin ardından kent merkezindeki yollarda oluşan hasarların ortadan kaldırılması amacıyla Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri gece gündüz demeden çalışma gerçekleştiriyor.

Şehrin birçok farklı noktasında yol düzenlemesi ve kaldırım döşeme çalışması yapan ekipler çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayarak şehri eski güzel görüntüsüne kavuşturmayı hedefliyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Şehrin birçok noktasında sürdürdüğümüz çalışmaları şu an da Bahçelievler Mahallemiz de gerçekleştiriyoruz. Mahallede sürdürdüğümüz kaldırım düzenleme ve döşeme çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.