Eskişehir’de bir apartmanın önünde bulunan kaldırımın üstünün tamamen çöplerle kaplı olması dikkat çekerken, vatandaşlar yetkililerden daha sık denetim yapmasını dile getirdiler.

Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Gülcemal sokakta son günlerde artan çöp yığını görüntülerine bir tane daha eklendi. Bir apartmanın önüne rastgele atılan çuval içindeki çöp, çeşitli kırık tahta parçaları ve koltuk gibi eşyaların atıldığı görüldü. Çöpler apartmanın girişinde adeta yığıntıya dönüşürken, kaldırımın tamamen kapandığı göze çarptı. Bölgede yaşayan bazı vatandaşlar, şehirde bu tür çöp yığınlarının artışta olduğunu belirterek, yetkililerin kötü görüntülerin önüne geçmesi için daha sık denetim yapmasını ifade ettiler. Kentte geçtiğimiz günlerde de çeşitli sokaklarda benzer çöp yığıntılarına rastlanılmıştı.