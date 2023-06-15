Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Hürriyet ve Bahçelievler Mahallelerinde devam eden kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Yardımcısı Gürkan Akyurt’tan çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Başkan V. Subaşı, kaldırım çalışmaları ile birlikte asfaltlama çalışmalarının da yapılacağını söyledi. Bahçelievler Mahallesinde asfaltlama çalışmaları için son düzenlemelerin yapıldığını kaydeden Başkan V. Subaşı, ‘’Bahçelievler ve Hürriyet Mahallelerimizde devam eden kaldırım ve yol yapım çalışmalarımızı yerinde inceledik. Mahallelerimizde yaşayan tüm sakinlerimize gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz’’ İfadelerini kullandı.

Başkan V. Subaşı, asfalt çalışmalarının da tamamlanmasıyla mahalle sakinlerinin sağlıklı ve güvenli bir altyapı ve üst yapıya kavuşacaklarını kaydetti.