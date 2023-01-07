Antalya’da sabah dükkanı açmak için gelen işyeri sahibi, kendisini bekleyen kedi ile yavrularını görünce büyük sürpriz yaşadı.

Antalya’da sabah dükkanı açmak için gelen işyeri sahibi, kendisini bekleyen kedi ile yavrularını görünce büyük sürpriz yaşadı.

Antalya’nın Serik ilçesinde kaldığı yerin tadilat olmasından dolayı yavrularıyla birlikte dışarı kalan kedi akvaryum işi yapan esnafa sığındı. Sabah saatlerinde işyerini açmak için gelen İlknur Üstün, "Ağzıyla tutup getirmiş yavrularını kucağında bekliyordu kapının önünde. Çok sevindim demek ki bana güvenmiş buraya getirmiş. Çok sürpriz oldu" dedi.

Serik ilçesine bağlı Orta Mahallede işyeri bulunan Üstün, sabahleyin dükkanına açmaya geldiğinde büyük bir sürprizle karşılaştı. Beslenmek için sokaklarda dolaşan ve 3 yavrusu olan sokak kedisini görünce çok sevindiğini belirten İlknur Üstün, "Sabah geldiğimde kedi yavrularını getirmişti. Bizde dayanamayıp içeriye aldık. Biliyoruz çünkü esnafların kedisi. Bütün geceyi de burada geçirdi. Yavrularını emzirip tekrar gidiyor. Sokak kedisi genelde burada beslenmelere gelir. Herhalde bizi bilip güvendiği için baktık sabah yavrularını getirip kapıda bizi bekliyordu. Ağzıyla tutup getirmiş yavrularını kucağında bekliyordu kapının önünde. Çok sevindim demek ki bana güvenmiş buraya getirmiş. Çok sürpriz oldu. Yavruları büyüyene kadar misafirimiz. 2 dişi 1 erkek yavru kedi var" diye konuştu.