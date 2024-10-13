Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde kaldığı AJWA Cappadocia Otel odasında rahatsızlanan Tayvanlı kadın turist hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Tayvanlı turist Lin Hsiao-Heng (69); Mustafapaşa köyünde konakladığı AJWA Cappadocia Otel’in odasında rahatsızlanarak yere yığıldı. Oda arkadaşı tarafından durumun bildirilmesi üzerine otele sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hsiao-Heng; kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ekipleri otelde inceleme yaptı. Hsiao-Heng’in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.