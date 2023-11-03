Erzurum’da vatandaşlar tarafından yaban hayatta kalçası kırık olarak bulunan çakal, tedavisinden sonra yeniden doğal hayatına bırakıldı.

Erzurum’un Oltu ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Oltu Şefliğine teslim edilen yaralı çakal, veteriner hekimi tarafından yapılan kontrollerde kalçasında kırık olduğu anlaşıldı. Yapılan ilk müdahale ve bakımı ardından Kars Kafkas Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine sevk edilen çakal, yaklaşık olarak 2 aylık tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Çakal, yetkililer tarafından bulunduğu alana geri bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşıma “Yaban dostumuz yeniden doğada” notu düşüldü.