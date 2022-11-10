Kalite Birliği Derneği(KALBİR) tarafından düzenlenen ‘Kalite Zirvesi’, Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kongre ve Kültür Merkezi’nde (KKM) gerçekleştirildi.

Kalite Birliği Derneği(KALBİR) tarafından düzenlenen ‘Kalite Zirvesi’, Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kongre ve Kültür Merkezi’nde (KKM) gerçekleştirildi.

KALBİR Onursal Başkanı Prof. Dr. Erkan Işığıçok’un açılış konuşmasıyla başlayan ‘Kalite Zirvesi’ne; Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, TSE Bursa Bölge Koordinatörü Mehmet Hüsrev, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Vekili Muhsin Koçaslan, Bursa Ticaret Borsası Başkan Vekili İbrahim Özhan, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Genel Başkan Vekili Bahri Şarlı, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Ayasofya Camii İmamı ve Bursa eski Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, KALBİRİzmir Temsilcisi Prof. Dr. İbrahim Atilla Acar, KALBİR Aydın Temsilcisi Serkan Efe, Bursa Çimento eski Genel Müdürü Mürsel Öztürk, KALBİR Yönetim Kurulu ve ‘Ödül Komisyonu Üyeleri’ile çok sayıda davetli katıldı.

Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin sunuculuğunu ise Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İbrahim Öztahtalı yaptı.

KALBİR Onursal Başkanı Prof. Dr. Erkan Işığıçok, Bursa’nın adının ‘Kalite Şehri Bursa’ olarak değiştirilmesine veya ‘Kalite Şehri’ olarak anılmasına yönelik gerçekleştirdikleri faaliyetler, anlattı Dünyadaki ilk standardın Sultan 2.BayezidHan’ın 1502 yılındaki ‘Kanunname-i İhtisab-ı Bursa’ olduğunu hatırlatan Işığıçok, “Tüm kurum ve kuruluşlar ‘Kalite Şehri Bursa’ unvanının hakkını vererek çalışmalı ve fark yaratmalı.Devletimiz de nitelikli ve katma değeri yüksek ürün üretenlere destek vermelidir” diye konuştu.

Tüketicilere ve danışmanlara da çağrıda bulunan Işığıçok, “Tüketiciler yabancı marka hayranlığından vazgeçmeli, yerli ve milli ürünleri tercih etmelidir, danışmanlar ise belge satmamalı, kaliteyi kirletmemeli ve yurt dışına giden yıllık ortalama 5 milyar dolara sebebiyet vermemeliler” dedi.

Dünya Kalite Günü

Birleşmiş Milletlerin (BM) 1990 yılında aldığı karar doğrultusunda, her yıl kasım ayının ikinci perşembe gününün ‘Dünya Kalite Günü’ olarak kutlandığına dikkat çeken KALBİR Başkanı Mustafa Karaman ise, Dünya Kalite Günü’nü ‘Kalite Zirvesi’ yaparak coşkulu bir şekilde kutladıklarını belirtti.

Açılış konuşmalarıyla devam eden programda, Bursa Büyükşehir Belediye BaşkanVekili Süleyman Çelik, programda emeği geçenlere teşekkür ederek, ‘Kalite Şehri Bursa’ unvanının Bursa’ya ilave edilmesi çağrısında bulundu. ‘Kaliteli bir kent ve sağlıklı bir çevre herkesin hakkıdır’ diyen Çelik, Bursa’nın yaşam kalitesini artırmak için değer üretmeye çalıştıklarını ve kentin dinamikleriyle birlikte istişare içinde olduklarını söyledi.

Programda konuşan TSE Bursa Bölge Koordinatörü Mehmet Hüsrev de TSE olarak milli bir kuruluş olduklarına dikkat çekerek, kalitenin en önemli argüman olduğunu ve küresel aktör haline gelmenin etkin ve verimli yönetimden geçtiğini söyledi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Vekili Muhsin Koçaslan ise konuşmasında, “Kaliteyi iş yapma biçimi olarak görüyor, standartların mutlak bir gereklilik olduğuna inanıyoruz” dedi. Koçaslan, KALBİR’i topluma sağladığı katkıdan dolayı takdir ettiklerini sözlerine ekledi.

Bursa Ticaret Borsası Başkan Vekili İbrahim Özhan da, KALBİR’i çalışmalarından dolayı tebrik ederek, “Kalite çalışmalarının verimliliği artırdığına şahidim. Büyümek ve gelişmek için herkesin üzerine düşen görevi layığıyla yerine getirmesi, kaliteye önem vermesi gerekiyor” diye konuştu

‘Kalite Günü’nde kaliteli insanlarla birarada olmaktan mutluyum” diyen Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkan Vekili Bahri Şanlı ise, ‘Bursa’nın ‘Kalite Şehri’ olarak anılması zorunluluktur’ dedi.

‘2022 Yılı Türkiye Kalite Ödülü’, ‘İnsan Hayatına Dokunan Efsaneler’ teması adı altında sahiplerine takdim edildi. Kurumsal kategoride; Coşkunöz Eğitim Vakfı’na giden ödül, bireysel kategoride ise tiyatro ve sinema oyuncusu Turgay Tanülkü’nün oldu Rahatsızlığı nedeniyle törene katılamayan Tanülkü’nün ödülü daha sonra evinde teslim edilecek

‘2022 Yılı Türkiye Kalite Ödülleri’nin yanında, ‘Milli Ses Ver Projesi’ çerçevesinde; “Topluma ve Kaliteye Katkı Sağlayanlar” kategorisindeki ödüller de sahiplerine teslim edildi. Bu kategoride ödüller, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz’a ve İş insanı Yalçın Ağaoğlu’na verildi.

Ödül töreninde ayrıca, ‘Kaliteşehri Bursa’ya Katkı Ödülü’ Mudanya ÜniversitesiMütevelli Heyet Başkanı Gıyasettin Bingöl’e, ‘Kaliteli Bürokrat Ödülü’ Karabük İl eskiEmniyet Müdürü Sırrı Tuğ’a, ‘Kaliteşehri Bursa Markasına Destek Ödülü’ ise iş insanı Ahmet Selimoğlu’na verildi.

“Kalite Ordusu”

Zirvede ayrıca, KALBİR tarafından verilen eğitimlere katılan ‘13. ve 14.Kalite Ordusu’na sertifikaları da takdim edildi.

KALBİR Başkanı Mustafa Karaman, bu eğitimlerle üniversiteden mezun olan öğrencilerin, sanayi ve üretime büyük katkı sağlayacağını, sosyal sorumluk projesi çerçevesinde ücretsiz olarak verilen teorik eğitimlerin de öğrencileri pratikteki iş yaşamına hazırladığını ve iş yaşamında bu eğitimlerin referans olacağını söyledi.

KALBİR’in 2009 yılından bu yana ‘temiz kalite’ dediğine, kaliteyi ticarete kurban etmediğine, siyasetin dışında bir kalite anlayışı sergilediğine dikkat çeken Karaman, “KALBİR, üniversite öğrencilerinin elinden tutarak, sanayiye katkı sağlıyor, kamuya yol gösteriyor ve kaliteyi kirletenlerle mücadele ediyor” dedi.

Etkinlikte ‘ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı eğitim programını başarıyla bitiren 13. Ve 14. Dönem öğrencilerine sertifikaları verildi

“3. Göz Eğitimi”

Program, ‘3.Göz Yaklaşımıyla Kendini Arayan Kaliteli İnsan’ konulu eğitimle devam etti. Bursa Uludağ Üniversitesi Ekonometri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Işığıçok ve TSE Başaraştırmacısı Mustafa Karaman tarafından verilen eğitim, sertifikalı ve ücretsiz olarak düzenlendi.

Sunumunda; başarılı yapılan istatistiğin doğru karar aşamasında büyük önem taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Erkan Işığıçok, son dönemlerde parlayan Ar-Ge ve inovasyon kavramları doğrultusunda çalışmalarına yön vermeyen firmaların rekabetten ve gelecekten söz etmelerinin zor olduğunu, istatistik biliminin ‘üçüncü göz’ diye nitelendirilebilecek kadar önemli bir bilim dalı olduğunu vurguladı.

TSE Başaraştırmacısı ve KALBİR Başkanı Mustafa Karaman ise, sunumunda kalitekirliliğini ve nedenlerini gündeme getirerek, kuruluşların kayıplarını örnekleriyle anlatarak, başarının ancak doğru iletişim ile yakalanabileceğine değindi. Karaman, kurum ve kuruluşlar olmak üzere birçok firmada kalite anlayışının daha üst seviyeye çıkması için gayret gösterdiklerini söyledi.