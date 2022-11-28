Samsun’da kalbine yenik düşen sağlık çalışanı için görev yaptığı hastane önünde tören düzenlendi.

Samsun’da kalbine yenik düşen sağlık çalışanı için görev yaptığı hastane önünde tören düzenlendi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan İsmail Özer (52), evinde kalp krizi geçirdi. Ambulansla görev yaptığı hastane kaldırılan Özer, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İsmail Özer için bugün görev yaptığı hastane önünde tören düzenlendi. Törene, Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ersin Köksal, sağlık çalışanları ve Özer ailesi ve yakınları katıldı.