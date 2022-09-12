Samsun’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden motosikletli Yunus polisi için Samsun Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Samsun’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden motosikletli Yunus polisi için Samsun Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timlerinde görevli polis memuru Salih Şimşek (51), cumartesi günü kalp krizi geçirerek Atakum ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp damarına stent takılan Gümüşhane Kelkit doğumlu 4 çocuk babası Şimşek, bu sabah hastanede hayatını kaybetti. Salih Şimşek için saat 18.00’de Samsun Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ogün Şahin, Samsun Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Erseven, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Samsun Özel Harekat Müdürü Hakan Şen, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Samsun İl Başkanı Kenan Kaptan, emniyet mensupları, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Salih Şimşek’in öz geçmişinin okunduğu törende dua edilerek, helallik alındı. Şimşek’in tabutunu taşımak için Yunus polisleri birbirleriyle yarıştı. Ailesi, yakınları ve meslektaşlarının gözyaşı döktüğü törenin ardından Salih Şimşek’in cenazesi toprağa verilmek üzere Erzincan’a götürüldü.