İstanbul Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Viyolonsel Sanat Dalı Lisans 1 öğrencisi Ayça Gökdeniz, kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. 20 yaşındaki Gökdeniz, Karacabey ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Viyolonsel Sanat Dalı Lisans 1 öğrencisi Ayça Gökdeniz, kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. 20 yaşındaki Gökdeniz, Karacabey ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Müziğe, Ulubatlı İ.Ö.O. kömürlüğünde kurulan Barış İçin Müzik Vakfı bünyesinde akordeon çalarak başlayan ve sonrasında çello ile müzik hayatına devam eden Gökdeniz, İstanbul Devlet Konservatuvarı’nı kazanmış Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Viyolonsel Sanat Dalı Lisans 1. sınıfta eğitime başlamıştı. Gökdeniz, ailesini görmek için geldiği Bursa’da kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orkestramızın 2018-2019-2020 kadrolarında yer alan, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Viyolonsel Sanat Dalı öğrencisi, sevgili müzisyen dostumuz Ayça Gökdeniz’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Ailesine, sevenlerine ve tüm Tugfo ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ayça Gökdeniz’in babası Gezgin Gökdeniz taziyeleri kabul ederken, Gökdeniz’in cenazesi Bursa Karacabey Saadet Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında Karacabey Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.