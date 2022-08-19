Muğla’nın Bodrum ilçesinde Türkmenistan uyruklu bir kişi kalbine bıçak saplanmış halde ölü bulundu.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Türkmenistan uyruklu bir kişi kalbine bıçak saplanmış halde ölü bulundu.

Olay, Ortakent-Yalıkavak yolu üzerinde ahşap ürünler üreten bir işletmenin personel konteynerinde yaşandı. 2 gün önce işletmeye çalışmaya geldiği öğrenilen Türkmenistan uyruklu 49 yaşındaki Batyr Ametov, bugün çalışma arkadaşları tarafından kalbine bıçak saplanmış halde yüzüstü yatarken bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirlendi. Şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, detaylı inceleme yapılabilmesi için bıçağın cesetten çıkartılmadığı öğrenildi. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu ile ilgili soruşturma devam ediyor.