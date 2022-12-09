Ziyaret amacıyla geldiği Gaziantep’te genel sağlık taraması yaptıran Mardinli Fuat Sağlam’ın kalbinde beş adet delik bulunduğu belirlendi. Fuat Sağlam, Sanko Hastanesi’nde yapılan açık kalp ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Ziyaret amacıyla geldiği Gaziantep’te genel sağlık taraması yaptıran Mardinli Fuat Sağlam’ın kalbinde beş adet delik bulunduğu belirlendi. Fuat Sağlam, Sanko Hastanesi’nde yapılan açık kalp ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi branşlarında referans hastanelerden olan SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tetkikler sonucu Sağlam’ın kalbindeki beş delikten ikisinin 19 mm ve 9 mm genişliğinde olduğu belirlendi. Sağlam, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Feragat Uygur tarafından başarıyla gerçekleştirilen açık kalp ameliyatı (by pass) ile sağlığına kavuştu.

Kalbindeki delikler kapatılan ve sağlığına kavuşan Sağlam, taburcu edildi.

Ziyarete geldi sağlık taraması ile hayatı değişti

Mardin Kızıltepe’de matbaa işleten Fuat Sağlam, ziyaret amacıyla geldiği Gaziantep’te bir anlık kararla genel bir sağlık taraması yaptırmak için SANKO Üniversitesi Hastanesi’ne gelişinin hayatının akışını değiştirdiğini söyledi.

Yapılan tetkikler sonucu kalbinde doğuştan delikler olduğunun belirlendiğini kaydeden Sağlam, “Sağlığıma kavuşmam için açık kalp ameliyatı olmam gerektiği söylendi. Dr. Öğr. Üyesi Uygur’un gerçekleştirdiği başarılı bir ameliyat sonrası sağlığıma kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Feragat Hocama ve SANKO Üniversitesi Hastanesi personeline çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gençlere sağlık taraması çağrısı

Düzenli sağlık kontrollerini yaptırmak için yaş sınırı olmadığını ve ihmal edilmemesi gerektiğine vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Uygur ise “Bugün genç hastamızı sağlığına kavuşmuş bir şekilde evine gönderebilmenin gururu içerisindeyiz” diye konuştu. Yapılan başarılı operasyonun ardından sağlıkla ailesine kavuşan Sağlam’ın bir anlık kararının, yaşamının dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Uygur, şöyle devam etti:

“Hastamızın herhangi bir şikayeti olmadan hastanemize gelmiş olması çok büyük bir şans. Genç yaşlarda belirti vermemekle birlikte belirtiler ilerleyen yaşlarda daha çok görülmektedir. Hastanın kalbinde iki kulakçık arasında tespit edilen bu delikler yaşın ilerlemesi ile yaşam kalitesini düşürmekte ve ömrü kısaltmaktadır.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Bölümü olarak 26 yıllık deneyimimiz, teknolojimiz, uzman akademik ve idari kadromuz yanında fiziki alt yapımızla referans hastane olarak hastalarımıza başarıyla hizmet vermeye devam ediyoruz.”