Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji bölümünde kalp ritim bozukluğu bulunan çocuk hastalar, bölgede nadir yapılan yakma (ablasyon) tedavisiyle şifa buluyor.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Erkan Baysal, 0-16 yaş aralığındaki çocukların ritim bozukluklarının tespitini yaptıktan sonra ablasyon yöntemiyle tedavi edildiklerini söyledi. Aritmisi olan çocuk hastalara elektrofizyoloji çalışma yaptıklarını dile getiren Dr. Baysal, “Daha önce bu hastalarımız maalesef teknik imkanlar olmadığı için genellikle il dışına gidiyordu. Ama son bir yılda ön hazırlığını yaptığımız çalışma neticesinde son 3 aydır artık kendi hastanemizde haftanın bir gününü pediatrik elektrofizyoloji günü olarak kullanmaktayız. Burada genellikle 16 yaş altındaki vakaları alıp ritim bozukluğu olan hastalara, ablasyon seçeneği eğer uygunsa burada tedaviye alıyoruz. Tedavilerimiz oldukça da iyi gidiyor. Gün geçtikçe vakalarımızdaki çeşitlilik sayısı da artıyor. Önümüzdeki yıllarda burayı bir pediatrik elektrofizyoloji merkezi olarak tam oturtacağız” dedi.

Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Osman Akdeniz, Diyarbakır’da 7 yıldır kalp aritmisi olan çocukların il dışına sevkinin olduğunu, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilgili bölümün açılmasıyla sorunun çözüldüğünü belirtti. Akdeniz, “Çocuk kalp merkezimizde yaklaşık 7 yıldır şimdiye kadar çocuk kalp hastalarında aritmi tedavisinde elektrofizyolojik çalışma ve ablasyon rutin bir şekilde yapılmıyordu. İki aydan beridir Prof. Dr. Erkan Baysal’ın da destekleriyle hastanemizde çocuk hastalarda aritmi tedavisini gerçekleştiriyoruz. Şimdiye kadar aritmisi olan hastalarımız il dışına sevk edilmek zorunda kalıyordu. Hastanemizde artık bu işlemleri rutin yaparak hastalarımızın diğer illere sevkinin önüne geçmiş olduk” ifadelerinde bulundu.