Hatay’da uzun süreden bu yana göğüs ağrısı ve nefes darlığı problemleri yaşayan artan ağrılarına dayanamayan hasta küçük kesi ameliyatla sağlığına kavuştu.

Hatay’da uzun süreden bu yana göğüs ağrısı ve nefes darlığı problemleri yaşayan artan ağrılarına dayanamayan hasta küçük kesi ameliyatla sağlığına kavuştu.

İskenderun Gelişim Hastanesi’ne başvuran Hüseyin Eroğlu’nun (37), KVC Uzmanı Prof. Dr. Ertekin Utku Ünal ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emir Erol’un gerçekleştirdiği ameliyatta; göğüs kafesi açılmadan minimal invaziv (küçük kesi ile) yöntemle kalp kapağı değiştirildi. Ameliyat sırasında hastada, akciğerden kalbe giden damarlarının, doğuştan kalbin yanlış odacığında olduğu tespit edildi ve aynı operasyonda damarların yerleri düzeltildi.

Gerçekleştirdikleri küçük kesili cerrahiyle hastaların daha hızlı iyileştiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ertekin Utku Ünal, “Hastamız hastanemize mitral kapağındaki daralma nedeniyle başvurdu. Hastanın kalp kapağındaki problem nedeniyle, ciddi nefes darlığı ve kendi günlük aktivitelerini yapamama gibi bir durum söz konusuydu. Hastayı kardiyoloji ekibi değerlendirdikten sonra, küçük kesi ile ameliyat olabileceğine karar verdik ve ameliyata aldık. Ameliyatı küçük bir kesiyle, kaburgalar arasından gerçekleştirdik. Ameliyat esnasında, kapağın durumunu değerlendirdikten sonra değişmesi gerektiğine karar verdik. Yerine mekanik bir kapak taktık. Fakat aynı zamanda daha önceden saptanamamış olan ve doğuştan gelen, akciğer damarlarının bir kısmının kalbin bir başka odacığa açıldığını saptadık. Bu durum için de; kalbin farklı bir yerine açılan damarlar için tünel oluşturduk ve damarları doğru yerine konumlandırdık. Ameliyat sonrası herhangi bir sıkıntımız olmadı. Erken dönemde hastamız taburcu oldu ve kendi aracıyla gayet rahat bir şekilde evine döndü. Kontrollerini gerçekleştirdik, dikişleri alındı. Bir sıkıntısı olmadığını eski şikâyetlerinin hiç kalmadığını belirtti” dedi.

Ameliyat sonrası sağlık sorunlarının düzeldiğini ifade eden Hüseyin Eroğlu, “Ameliyat olmadan önce doktorlarımızı araştırdım. Hep olumlu sonuçlar aldım. Ameliyathaneye girdiğimde kalbimi size teslim ediyorum dedim ve şuan kendimi çok iyi hissediyorum” diye konuştu.