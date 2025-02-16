Bozüyük Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Kalbimdeki Pervane" adlı ödüllü çocuk tiyatro oyununu minik tiyatroseverler anne ve babaları ile birlikte keyifle izledi.

"Bozüyük’te Tiyatro İzlemeyen Çocuk Kalmasın!.." sloganıyla çalışmalarına devam eden Bozüyük Belediye Tiyatrosu minik tiyatro severlere ulaşmaya ve onları sanatla tanıştırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon sahnelenmeye başlayan, binlerce çocuğa ulaşan ve çocuklar tarafından çok sevilen "Kalbimdeki Pervane" adlı çocuk oyunu seyircisiyle hafta sonunda da buluşmaya devam ediyor. Anne ve babaları ile birlikte tiyatro salonuna gelerek yerlerini alan minikler oyunu aileleri ile birlikte keyifle izledi. Hem minik tiyatro severlerin hem de ailelerin çocukları ile birlikte kaliteli zaman geçirdiği güzel bir hafta sonu etkinliği olan oyun yoğun ilgi gördü.

Bozüyük Belediye Tiyatrosu’nun "Kalbimdeki Pervane" adlı çocuk tiyatro oyunu; XXIV. Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde "En İyi Çocuk Tiyatro Oyunu" ödülünü almış, 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali kapsamında Ankara’da ve 8. Atta Türkiye Çocuk Tiyatroları Showcase Programı ile uluslararası bir platformda yer alarak İstanbul’da sahnelenmişti.