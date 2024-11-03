Bozüyük Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan “Kalbimdeki Pervane” adlı çocuk tiyatro oyununu minik tiyatroseverler aileleri ile birlikte izledi.

‘Bozüyük’te Tiyatro İzlemeyen Çocuk Kalmasın’ sloganıyla çalışmalarına devam eden Bozüyük Belediye Tiyatrosu minik tiyatroseverlere ulaşmaya ve onları sanatla tanıştırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon sahnelenmeye başlayan, binlerce çocuğa ulaşan ve çocuklar tarafından çok sevilen ‘Kalbimdeki Pervane’ adlı çocuk oyunu seyircisiyle ilk kez hafta sonu buluştu. Minikler anne ve babaları ile birlikte tiyatro salonuna gelerek büyük bir mutlulukla salondaki yerlerini aldılar ve oyunu aileleri ile birlikte keyifle izlediler. Hem minik tiyatroseverlerin hem de ailelerin çocukları ile birlikte kaliteli zaman geçirdiği güzel bir hafta sonu etkinliği olan oyun yoğun ilgi gördü.

Çocuklar tarafından çok sevilen ve 2024-2025 tiyatro sezonu boyunca gösterimleri devam edecek olan oyunun hafta içi seanslarının her gösterimine farklı bir okulun öğrencileri konuk olmaya devam ediyor.