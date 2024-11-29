Bozüyük Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan “Kalbimdeki Pervane” adlı çocuk tiyatro oyunu Ankaralı minik tiyatroseverlerle buluştu.

Geçtiğimiz sezon sahnelenmeye başlayan ve binlerce çocuğa ulaşan “Kalbimdeki Pervane” adlı çocuk tiyatro oyunu, 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali’nde yer alarak Keçiören Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda sahnelendi. Yoğun ilgi gören oyunu Ankaralı minik tiyatroseverler de beğeni ile izledi. Bozüyük Belediyesi tiyatro sanatçıları; Proje Tasarımcısı ve Oyuncusu İlknur Durmaz, Proje Yönetmeni Kıvanç Pehlivanoğlu, ses ve ışık Levent Özyetkin, dekor kurulumu Ümit Taştan ile festivale katılan Bozüyük Belediye Tiyatrosu Ekibine oyunun sonunda festivale katılım ve katkılarından olayı plaket takdiminde bulunuldu.