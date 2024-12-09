Bozüyük Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan “Kalbimdeki Pervane” adlı ödüllü çocuk tiyatro oyunu 8.Atta Festivali Türkiye Çocuk Tiyatroları Showcase programına katıldı.

Bozüyük Belediye Tiyatrosu “Kalbimdeki Pervane” adlı ödüllü çocuk tiyatro oyunu ile 8. Atta Türkiye Çocuk Tiyatroları Showcase Programı kapsamında uluslararası bir platformda yer alırken oyun, İstanbul’da Sahne Kadir Has Tiyatro Salonu’nda sahnelendi. Program kapsamında, 12 farklı ülkeden festival direktörleri ve programmatörler Türkiye’de çocuklara yönelik performanslar sergileyen tiyatro oyunlarını seyrederken "Kalbimdeki Pervane"de bu oyunların içerisinde yer aldı.

Bozüyük’te geçtiğimiz sezon sahnelenmeye başlayan, binlerce çocuğa ulaşan, çocuklar tarafından çok sevilen ve 2. sezonuyla Bozüyüklü çocuklarla buluşmaya devam eden "Kalbimdeki Pervane” geçtiğimiz günlerde 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali’ne de katılmış ve Ankaralı minik tiyatroseverler tarafından da beğeni ile izlenmişti.