Adıyaman’ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından “Kalbim Kudüs’te Kaldı” programı düzenlendi.

Kahta Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen programa STK temsilcileri, ve öğrenciler katıldı.

Program, Fatih Camii Müezzin’i Eyüp Işık’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü Eğitim Uzmanı İdris Toprak ve Gençlik Lideri Mustafa Bozan, Kudüs ve Mescidi Aksa’nın tarihi öneminden bahsederek son yüz yılda bu bölgede yaşanan hadiselerden bahsetti.

Eğitim Uzmanı İdris Toprak, “Filistin biz Müslümanların kanayan yarasıdır. Ama sadece yerimizde oturarak değil, sadece ağlayarak değil, gerçekten Filistin bir dava şuuruyla yaklaşılması gereken bir konudur. Haberleri izlerken sofralarımızı kuruyoruz ve biz yemek yerken onları izliyoruz. Halbuki hepimizin bir mateminin olması lazım. Ölenler sadece Filistinliler değil, ölenler tüm insanlıktır” dedi.

Program, Beden Eğitimi Öğretmeni ve Tiyatro Eğitmeni Ömer İnce tarafından Kudüs temalı şiirlerin okunmasıyla sona erdi.