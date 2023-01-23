Programa, Malatya ESKKK Başkanı Ali Evren ve üyeler katıldı.

Seçim sonucunda yeni yönetim kurulu, Mehmet Kalaylı, Ömer Karademir, Kemal Kurt, Vedat Altıkulaç ve Nihat Tunç’tan oluşurken, Denetim Kurulu ise Durmuş Göğebakan ve Rahmi Altuntaş’tan meydana geldi.

Seçime tek aday olarak giren eski başkan Mehmet Kalaylı, yeniden başkan seçildi.

Malatya’nın Hekimhan İlçesi Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) genel kurulunda Mehmet Kalaylı, yeniden başkanlığa seçildi.

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