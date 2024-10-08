Gaziantep’te kalaycılık mesleğinin son temsilcilerinden 75 yaşındaki Cahit Çalı, kaybolmaya yüz tutan mesleğini ayakta tutabilmek için torununa öğretti.

Gaziantep’te bir zamanlar en gözde meslekler arasında yer alan kalaycılık, günümüzde bakır kullanımının azalması ve eleman yetişmemesi nedeniyle kaybolmaya yüz tuttu. Kentte bir dönem 300’lerde olan, daha sonra 150’ye kadar düşen kalay ustası sayısı günümüzde ise 4’e kadar düştü. Gaziantep’te mesleğin son temsilcilerinden olan 75 yaşındaki Cahit Çalı ise çırak bulamadıkları için mesleklerinin tarihe karışacak olmasından endişe ettiklerini ve mesleğini sadece torununa öğretebildiğini ifade etti.

Mesleğini 62 yıldır sürdürüyor

Çırak olarak 13 yaşında başladığı kalaycılık mesleğini 62 yıldır sürdüren Cahit Çalı, ilerlemiş yaşına rağmen 10 metrekarelik dükkanında, 120 dereceyi bulan sıcaklıkta torunu ile birlikte bakır mutfak eşyalarını gün boyu ayakta kalaylıyor. Eskiyen bakır eşyaları kalaylayıp yenileyen Çalı, çırak bulamamaları nedeniyle mesleği gelecek nesillere aktaramadıklarını söyledi.

120 dereceyi bulan sıcaklıkta kalay yapıyor

Henüz 13 yaşında amcasının yanında kalaycı çırağı olarak işe başladığını anlatan Çalı, uzun yıllar çırak olarak çalıştığı amcasının yanından kendi iş yerini kurunca ayrıldığını ve yarım asrı aşkın süredir kendi işini yapmaya başladığını belirtti. Gaziantep’te 4 kalaycı ustasından biri olduğunu belirten Çalı, 120 yıllık aile mesleğini büyük bir aşk ve özveriyle devam ettirdiğini ifade etti. 62 yıldır mesleğini sürdürerek eskiyen bakır eşyaları kalaylayıp yenilediğini belirten Çalı, ilerlemiş yaşına rağmen gün boyu ateş başında 120 dereceyi bulan sıcaklıkta çalışarak geçimini sağlıyor.

“Gün boyu ateşin karşısında ve ayakta çalışıyoruz”

Kalaycılık mesleğini 62 yıldır aralıksız sürdürdüğünü söyleyen Çalı, “Ben bu mesleğe 13 yaşında başladım. Şu an 75 yaşındayım. 62 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Ben bu mesleği amcamdan öğrendim. Kalaycılık demek temizlik demektir. Bakır eşyaları kalaylayıp yeniliyorum. Kalaycılık başlı başına bir meslektir. Her mesleğin bir zorluğu olduğu gibi kalaycılık mesleğinin de zorlukları var. Ekmek yemenin bile bir zorluğu var. Kolay meslek yok. Gün boyu ateşin karşısında ve ayakta çalışıyoruz” dedi.

“Sadece 4 usta kaldık, mesleğimi sadece torunuma öğretebildim”

Gaziantep’te 300 kalaycı ustasından geriye 4 usta kaldığını belirten Çalı, kendilerinden sonra bu mesleği devam ettirecek kimsenin olmaması nedeniyle torununa öğrettiğini ifade etti. Çalı, “Bundan 40-50 yıl önce 300-400 kalaycı ustası vardı. Sadece Bakırcılar Çarşısı’nda 150 tane usta vardı. Gaziantep genelinde ise 300-400 usta vardı. Bu mesleği yapan kalmayınca meslek öldü. Yeni yetişen olmazsa meslek ölür. Şu an sadece 4 usta kaldık, diğer ustalarda benim gibi yaşlılar. Bende mesleğimi sadece torunuma öğretebildim. Benden sonra ise mesleğimi torunum devam ettirecek. Benim de yaşım geçti ama mesleğimi sevdiğim için halen çalışıyorum” diye konuştu.