Yaralanan N.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. N.A., kopan parmakların dikilmesi için ameliyata alındı.

Olay, Hıdırağa Mahallesi Aziz Ağa Aralığı Sokak’ta meydana geldi. İnşaat alanında tahta kalasları doğrarken dengesini kaybeden usta N.A., spiral makinesiyle kaza sonucu iki parmağını kesti.

Tekirdağ Çorlu’da inşaat alanında çalışan usta, kaza sonucu spiral makinesiyle iki parmağını kesti. Usta, kopan parmaklarına dikiş atılmak üzere ameliyata alındı.

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