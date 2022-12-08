Adana’da bir kişi kalabalık içerisinde kimseye aldırış etmeden park halindeki motosikleti iterek çaldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana’da bir kişi kalabalık içerisinde kimseye aldırış etmeden park halindeki motosikleti iterek çaldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi Bakım Yurdu Caddesi üzerinde park halinde bulunan motosiklet çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anında, üzerinde kapüşonlu kıyafet olan bir şüpheli çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden park halinde bulunan motosikletin yanına yanaştı. Ardından şüpheli, etrafına bakarak motorunun sahibinin yakınlarda olup olmadığını kontrol etti. Sahibinin olmadığını fark eden şüpheli, motoru iterek götürerek kayıplara karıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine şüphelinin yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.